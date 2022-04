Ceará embarca à São Paulo para estreia contra o Palmeiras no Brasileirão

Dentinho, Matheus Peixoto, Kelvyn, Victor Luís e Léo Rafael não viajaram com a equipe e estão fora da primeira rodada do certame nacional

O Ceará embarcou nessa quinta-feira, 7, com destino a São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras-SP pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2022. O jogo acontece no próximo sábado, 9, às 21 horas, no Allianz Parque.

Após a vitória por 2 a 1 diante do Independiente-ARG, pela Copa Sul-Americana, o clube realizou dois treinos no CT de Porangabuçu antes de viajar para o compromisso no certame nacional. Um na tarde de quarta-feira, 6, e outro na manhã de quinta, 7.

Segundo o setorista do Ceará no Esportes O POVO, Horácio Neto, não viajaram Dentinho, Matheus Peixoto, Kelvyn, Victor Luís e Léo Rafael, além de Jael e Buiú, que seguem em recuperação pós-cirúrgica. Na segunda-feira, o clube viaja direto de São Paulo para Caracas/VEN, onde terá um compromisso contra o Deportivo La Guaira, pela Copa Sul-Americana.

O Alvinegro realiza um treino apronto nesta sexta-feira, 8, às 16 horas, no CT do São Paulo. Será o último trabalho de preparação antes do jogo.

