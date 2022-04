Ceará: Conselho Deliberativo aprova balanço financeiro de 2021 com superávit

A reunião do Conselho Deliberativo do Vovô aconteceu de forma remota nesta quarta-feira, 6. É o sétimo ano consecutivo que o Alvinegro tem superávit

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou na noite desta quarta-feira, 6, o balanço financeiro do clube na temporada de 2021, que registrou superávit de R$ 327.488,99. Na reunião, que aconteceu de forma on-line, 66 votaram a favor, quatro contra e houve uma abstenção.

Na última temporada, o Alvinegro obteve uma receita líquida de R$ 150.438.169,22 (cento e cinquenta milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos). Deste valor, o clube gastou R$ 142.694.671,94 (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) com custos e despesas operacionais, o que representa 95% da receita líquida.

“Tivemos mais uma vez um superávit, mesmo com todas as dificuldades dos dois últimos anos de pandemia e atingimos a maior receita da história do clube, superior a cento e cinquenta milhões. Fico feliz com o resultado que foi apresentado e pela transparência”, disse João Paulo, diretor financeiro do Ceará.