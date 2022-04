Ceará tem Brasileirão e Sul-Americana no intervalo de quatro dias; veja a logística

Após estrear com vitória na Copa Sul-Americana na Arena Castelão, o Ceará terá, nos próximos dias, uma difícil sequência atuando longe da cidade de Fortaleza. No sábado, 8, o Vovô encara o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21 horas, em São Paulo (SP), pela primeira rodada da Série A, e na terça-feira, 12, volta a campo para enfrentar o Deportivo La Guaira, às 19h15min, pela Copa Sul-Americana, em Caracas, na Venezuela.

Com o curto intervalo de tempo entre os jogos, o Ceará definiu uma logística de viagem visando desgastar o elenco o mínimo possível. Nesta quinta-feira, 7, a delegação alvinegra embarca às 15h35min com destino a São Paulo, cuja previsão de chegada é às 19h15min. Na sexta-feira, 8, o treinador Dorival Júnior irá realizar um treino de apronto às 16 horas, no CT do São Paulo, visando o duelo contra o Verdão no sábado, 9.

Sobre o assunto Mendoza fala sobre aproveitamento em cobranças de pênalti no Ceará

Dorival Jr. destaca importância da vitória do Ceará e projeta jogo difícil contra Palmeiras

Ceará: Matheus Peixoto se recupera de lesão e inicia transição

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No domingo, 10, um dia após o embate contra o Palmeiras, os jogadores do Vovô irão realizar um treino no CT do Corinthians, às 16 horas. No dia seguinte, segunda-feira, 11, os atletas farão um treino de apronto, novamente no CT do Alvinegro paulista, às 8 horas, e embarcarão às 14 horas para Manaus, onde será feito uma escala para Caracas, Venezuela, com previsão de chegada às 20h45min.

A delegação do Ceará retornará ao Brasil momentos após a partida contra o Deportivo La Guaira, na madrugada de quarta-feira, 13, passando pela cidade de Manaus antes de desembarcar em Fortaleza, onde terá alguns dias para se preparar para o duelo diante do Botafogo-RJ, que acontece no dia 17, domingo, às 19 horas, na Arena Castelão.