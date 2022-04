Ceará: Matheus Peixoto se recupera de lesão e inicia transição

Última contratação feita pelo Ceará, o atacante Matheus Peixoto já se recuperou de lesão e iniciou o trabalho de transição nesta quarta-feira, 6. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o jogador já começou a fazer atividades em campo.

Ele foi anunciado pelo Vovô em março deste ano, sendo o 11° reforço do clube para 2022, mas chegou ao time com uma lesão no tornozelo ainda em tratamento. Com a recuperação, a expectativa é que o atleta esteja apto em breve para estrear pelo Alvinegro de Porangabuçu.

A equipe agora comandada pro Dorival Júnior volta a campo neste sábado, 9, quando enfrenta o Palmeiras na estreia da Série A do Brasileirão. O Alvinegro também joga nesta temporada a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. (Com Horácio Neto, setorista da rádio O POVO CBN)

