Dorival Júnior explica escalação do Ceará com três volantes contra o Independiente

O Ceará estreou com o pé direito na Copa Sul-Americana na última terça-feira, 5, ao bater o Independiente por 2 a 1 de virada, na Arena Castelão. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Dorival Júnior explicou a escalação inicial da equipe com três volantes.

“A escalação ainda é um conhecimento de todo um grupo, de toda a equipe, para que você tenha uma segurança maior na sequência. Eu senti que nós necessitávamos consistência no nosso meio para que nós déssemos uma liberdade maior aos homens de frente”, explicou Dorival.

O treinador também falou sobre o processo de adaptação à equipe e que demais mudanças ocorrerão gradualmente.

“Nós estamos mudando algumas coisas, ainda totalmente ligado ao trabalho que vinha sendo desenvolvido ao Tiago. E é natural que nós devemos ter um tempo para que adaptemos a equipe a algumas pequenas mudanças que precisamos e teremos que fazê-las dentro das convicções que eu possuo em relação a aquilo que eu estou vendo dentro do nosso grupo”, concluiu.

O Ceará volta a campo no próximo sábado, 9, diante do Palmeiras, fora de casa, na estreia do Brasileirão 2022. A bola vai rolar às 21 horas, no Allianz Parque.

