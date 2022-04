Transmissão ao vivo de Ceará x Independiente pela Copa Sul-Americana; ouça

O Ceará faz o seu primeiro jogo na temporada 2022 da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, 5, diante do Independiente-ARG. O confronto também marca a estreia do novo técnico, Dorival Júnior, que foi anunciado pelo Alvinegro no dia 28 de março, após a eliminação do clube para o CRB-AL, na Copa do Nordeste. A partida acontece na Arena Castelão, às 19h15min. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da Rádio O POVO CBN.

