Em dia de estreia na Sul-Americana, Ceará alcança marca de 43 mil sócios-torcedores

O Ceará chegou a 43 mil sócios-torcedores nesta terça-feira, 5, no dia da estreia na Copa Sul-Americana. O Vovô enfrenta o Independiente-ARG, às 19h15min, na Arena Castelão. O Alvinegro alcançou na última quinta-feira, 31, a meta estabelecida pelo clube para a temporada de 2022 que era de 40 mil adeptos.

O número absoluto até a manhã desta terça-feira, 5, é de 43.066 associados ativos. Na temporada passada, o Ceará arrecadou mais de R$ 12 milhões com o programa de filiação, valor recorde para o clube. Neste ano, a expectativa é de que a receita gerada pelos associados chegue a R$ 16 milhões.

O Vovô adotou a estratégia de tornar o programa de sócio-torcedor acessível, com preços atrativos e lançamentos promocionais. Em março, o clube promoveu o Feirão 40k, evento em que convocou a torcida para renovar e aderir aos planos. A ação contou com a presença do centroavante Matheus Peixoto na loja sede do Alvinegro.

Desde que o público foi autorizado a retornar aos estádios da capital cearense, em outubro de 2021, o programa de sócio-torcedor do alvinegro só cresceu. Antes da volta da torcida a Arena Castelão, o clube contava com cerca de 14.800 mil sócios. Desde então, são mais de 28.200 novas adesões.



