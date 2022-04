Vina de falso nove e três volantes: os primeiros testes de Dorival Júnior no Ceará

Comandando os treinamentos do elenco alvinegro desde a última terça-feira, 29, o treinador tem feito testes na formatação tática da equipe visando o confronto diante do Independiente, pela Copa Sul-Americana

A frente dos treinamentos do Ceará desde a última terça-feira, 29, o treinador Dorival Júnior tem realizado alguns testes na formatação tática da equipe visando o confronto diante do Independiente-ARG, que acontece na próxima terça-feira, 5, às 19h15min, na Arena Castelão, pela Copa Sul-Americana, duelo que já conta com mais de 30 mil lugares reservados para a torcida alvinegra.

Entre as simulações feitas, o experiente comandante manteve o mesmo sistema defensivo que o antigo treinador Tiago Nunes vinha utilizando, com João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis, mas promoveu mudanças no setor de meio-campo, onde experimentou o uso de três volantes, sendo eles Rodrigo Lindoso, Richard e Fernando Sobral, e no setor ofensivo, escalando Vina como um falso nove ao lado de Lima e Mendoza, indicando um possível 4-3-3.

Sobre o assunto Ceará atinge marca histórica de 40 mil sócios e alcança meta estipulada para 2022

Com retorno de Richard e Michel Macedo, como fica a disputa por posição no Ceará

Volante Richardson crê que estreia na "Sula" pode servir de recomeço para o Ceará na temporada

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar dos testes, não há garantia de que o treinador vá utilizar essa formação contra o clube argentino. Vale ressaltar que Dorival tem praticamente todo o elenco à sua disposição, com exceção de Matheus Peixoto, Buiú e Jael, que seguem entregues ao departamento médico.

“Muda um pouco da característica, da filosofia de trabalho, sobre o que ele enxerga de futebol comparado ao treinador anterior e precisamos assimilar isso o mais rápido possível, até porque a gente não tem tempo e nem margem de erro", explicou o volante Richardson sobre os primeiros dias de trabalho do elenco com Dorival Júnior.