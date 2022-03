Anunciado nesta segunda-feira, 28, como novo técnico do Ceará, Dorival Júnior também substituiu Tiago Nunes no Athletico-PR em 2020. Na ocasião, Tiago Nunes optou por não renovar com o clube paranaense, pelo qual foi campeão da Copa Sul-Americana (2018) e Copa do Brasil (2019), para se tornar treinador do Corinthians-SP. Assim como a diretoria alvinegra, o Furacão também escolheu Dorival para assumir a vaga.

Foi no Athletico-PR, inclusive, onde Dorival realizou o seu último trabalho como treinador. Em oito meses a frente do Rubro-Negro, o comandante de 59 anos disputou a Supercopa, Copa Libertadores, Campeonato Paraense — pelo qual foi campeão — e Série A, totalizando 18 jogos, com nove vitórias, três empates e seis derrotas, o que representa aproveitamento de 55%.

Com vínculo até o fim de 2022, Dorival terá, no dia 5 de abril, o seu primeiro desafio com o Alvinegro de Porangabuçu: estreia da equipe na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG, na Arena Castelão. Na capital cearense desde a tarde desta segunda-feira, 28, o treinador já iniciou os trabalhos junto ao elenco do Vovô.