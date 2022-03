Volante Marlon deixa Ceará e é anunciado no Juventude

O Ceará anunciou a saída do volante Marlon, neste domingo, 27. O clube comunicou que rescindiu contrato do atleta, que iria até o final de 2022. Nas redes sociais, o jogador de 32 anos publicou um vídeo durante embarque no aeroporto. Logo depois, o Juventude-RS informou a contratação do jogador.



Nesta temporada, o volante atuou em sete partidas pelo Vovô. Foram quatro na Copa do Nordeste, duas no Cearense e uma na Copa do Brasil. O atleta não entrou em campo nas últimas três partidas.

O jogador chegou ao Porangabuçu em 2021. Ao todo, disputou 51 jogos pelo Ceará, marcou um gol e cedeu três assistências. Em nota, o Vovô agradeceu “por todo o tempo de dedicação” e desejou “sucesso na carreira do atleta”.

Marlon assinou com o Verdão até o final da temporada 2022. O clube gaúcho informou que o atleta chega em Caxias do Sul nos próximos dias para realizar os exames médicos e se juntar ao restante do grupo.

O volante conquistou o título da Copa do Nordeste, em 2018, pelo Sampaio Corrêa. No ano seguinte, foi campeão do torneio pelo Fortaleza, onde também levantou a taça da Série B do Campeonato Brasileiro.



