Luiz Otávio cita ineficiência contra CRB e lamenta eliminação do Ceará

O atleta citou a falta de eficiência do time para marcar gols contra os alagoanos, defendeu o centroavante Cléber e lamentou o resultado negativo em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 28, no Porangabuçu

O zagueiro Luiz Otávio, ídolo e capitão do Ceará, foi o primeiro jogador do clube a falar publicamente após a eliminação na Copa do Nordeste para o CRB. O atleta citou a falta de eficiência do time para marcar gols contra os alagoanos, defendeu o centroavante Cléber e lamentou o resultado negativo em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira, 28, no Porangabuçu.

"Não é fácil falar. Infelizmente, a gente acabou não sendo eficiente. A gente falhou. Projetamos muitas coisas no começo da temporada, ser campeão Cearense, chegar a até a final da Copa do Nordeste e, consequentemente, ser campeão. Temos outras competições. Temos que tirar de aprendizado aquilo que a gente passou. A gente lamenta, mas a vida tem que seguir. O Luiz Otávio torcedor do Ceará vai sentir muito. Mas o Luiz Otávio profissional tem que seguir trabalhando e melhorando. É o que o grupo vai fazer", afirmou o camisa 13 do Alvinegro.

Sobre o assunto Ceará lança uniforme em alusão a vitória sobre o Santos no jogo mil de Pelé, em 1972

Volante Marlon deixa Ceará e é anunciado no Juventude

Ceará acerta com Dorival Júnior como novo técnico

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na avaliação do zagueiro, o CRB foi eficiente em se defender e criou grandes chances no tempo regulamentar. Apesar de reconhecer a ineficiência para balançar as redes contra o Galo, o capitão exaltou o comprometimento dos jogadores do ataque e saiu em defesa de Cléber, um dos mais criticados após a eliminação.

"Os caras trabalham finalizações pra caramba. 'Ah, o Cléber perdeu gol'. Eu perdi gol também. Poderia ter feito no começo do jogo. Não tem essa pegar um jogador. É peso é igual para todo mundo. Perdeu, perdeu o Ceará. Lógico que ele (Cléber) precisa melhorar. Ele tem consciência, tem a sua cobrança interna. Várias vezes já saí do treino e vi meus companheiros trabalhando finalização. Infelizmente, naquele jogo acabou falhando, não sendo eficiente e culminando na desclassificação."

O próximo desafio do Ceará é na Sul-Americana. O time estreia no dia 5 de abril contra o Independiente-ARG, no Castelão. Após a demissão de Tiago Nunes, Dorival Júnior será o novo treinador do Vovô, conforme apurado pelo Esportes O POVO.

Embora tenha despistado quando questionado sobre Dorival, Luiz Otávio projetou a possível chegada do técnico.

"Só sei que se for o Dorival, ele vai agregar valor, um multicampeão. Todo mundo conhece. Vamos tentar somar e fazer o Ceará dar alegria ao torcedor. É tudo que a gente quer fazer."

Tags