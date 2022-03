Ainda sem Matheus Peixoto, Ceará retoma os treinos em Porangabuçu; veja os detalhes

Em compensação, o lateral-direito Michel Macedo, o volante Richard e o atacante Iury Castilho, recuperados de lesão, voltaram a participar das atividades com os demais jogadores do elenco

Em meio a mudança da comissão técnica — saída de Tiago Nunes e a chegada de Dorival Júnior —, o Ceará realizou, nesta segunda-feira, 28, o primeiro treino desde a eliminação para o CRB-AL na Copa do Nordeste, que aconteceu na última quinta-feira, 24. A atividade, ainda sem a presença do novo treinador, foi comandada pelo preparador físico Flávio de Oliveira.

Contratado para resolver os problemas ofensivos da equipe, principalmente no quesito finalização, Matheus Peixoto segue no departamento médico e ainda não realizou nenhum tipo de atividade técnica ou tática com os demais jogadores do elenco. A expectativa é de que o centroavante fique apto para atuar já nas primeiras semanas de abril.

Sobre o assunto Luiz Otávio cita ineficiência contra CRB e lamenta eliminação do Ceará

Dorival Júnior é oficializado como novo técnico do Ceará

Novo técnico do Ceará, Dorival Júnior também substituiu Tiago Nunes no Athletico-PR

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as novidades, Michel Macêdo retornou do departamento médico e participou do treino com os demais jogadores do elenco dentro de campo. A última vez que o lateral-direito atuou em uma partida oficial pelo Vovô aconteceu no dia 2 de março, na vitória por 3 a 0 sobre o São Raimundo, pela primeira fase da Copa do Brasil.

Quem também retornou às atividades foi o volante Richard, que finalizou o período de transição após sofrer uma lesão na mandíbula no embate contra o Atlético-BA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, assim como o atacante Iury Castilho, recuperado de um edema na coxa direita.

Nesta terça-feira, 29, o treinador Dorival Júnior, além de conceder entrevista coletiva para ser apresentado oficialmente, também irá comandar o primeiro treino com o elenco alvinegro, visando a estreia da equipe na Copa Sul-Americana diante do Independiente, no dia 5 de abril, na Arena Castelão.