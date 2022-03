Ceará lança uniforme em alusão a vitória sobre o Santos no jogo mil de Pelé, em 1972

O Ceará lançou neste sábado, 22, o uniforme principal que a equipe irá utilizar ao longo da temporada de 2022. A camisa é uma alusão ao feito histórico conquistado pelo clube em 1972, quando o Alvinegro de Porangabuçu derrotou o Santos no jogo mil de Pelé como atleta de futebol.

O feito aconteceu no estádio Presidente Vargas, o PV, em Fortaleza (CE), diante de cerca de 35 mil torcedores. O confronto, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro de 1972 — cujo o Palmeiras conquistou o título —, foi vencido pelo Vovô de virada, por 2 a 1, com gols de Samuel e Da Costa.

A nova camisa do Alvinegro pode ser encontrada nas lojas físicas do clube ou adquirida através da loja virtual. O preço da versão masculina é de R$ 289,00 para os sócios torcedores e R$ 319,00 para o geral, enquanto o modelo feminino tem preço fixo de R$ 269,90.