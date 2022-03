Restando dez dias para estreia na Sul-Americana, Ceará acelera busca por novo técnico

Após demitir Tiago Nunes, diretoria do Alvinegro de Porangabuçu espera contar com novo treinador na reapresentação do elenco, prevista para esta segunda-feira, 28

Após o primeiro trimestre do ano conturbado, com desclassificações precoces no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste, o Ceará optou por realizar um desvio de rota para o restante da temporada. O técnico Tiago Nunes não resistiu às eliminações nos pênaltis para o Iguatu, no campeonato estadual, e para o CRB-AL, no certame regional, e a diretoria alvinegra volta todas as atenções em busca de um novo treinador.

Em Porangabuçu, os nomes sobre a mesa são mantidos em sigilo. Cientes da pressão da torcida por melhores resultados e do pouco tempo de treinos que o técnico terá com o elenco durante a temporada — calendário do futebol brasileiro encerrará em novembro devido a realização da Copa do Mundo — os dirigentes do Vovô ainda debatem as prioridades para a contratação do novo comandante.



Restando dez dias para a estreia do Ceará na Copa Sul-Americana, a cúpula alvinegra tem pressa para definir o nome do próximo treinador e espera anunciar o novo técnico até esta segunda-feira, 28. A ideia é que o comandante esteja presente na reapresentação do grupo, no estádio Carlos de Alencar Pinto, e possa aproveitar o período para conhecer o elenco e começar a implementar sua filosofia de jogo.

O perfil do treinador já foi traçado pela diretoria. Os dirigentes priorizam a contratação de um técnico brasileiro, com características ofensivas, sem perder o equilíbrio defensivo. Apesar de improvável, neste momento, treinadores estrangeiros não são descartados. O nome de Dorival Júnior ganhou força e foi especulado pela torcida, mas não foi confirmado pelo clube.

Caso a diretoria escolha um treinador que não passou pelo clube nos últimos anos, o novo comandante será o 12º treinador do Ceará na gestão do presidente Robinson de Castro, à frente do time alvinegro desde 2015. Neste período, foram 13 trocas do comando técnico. Passaram pelo clube: Lisca (2x) (2015-2016) e (2018-2019), Sérgio Soares (2016), Gilmar Dal Pozzo (2017), Givanildo Oliveira (2017), Marcelo Chamusca (2017-2018), Jorginho (2018), Adilson Batista (2019), Enderson Moreira (2x) (2019) e (2020), Argel Fuchs (2019-2020), Guto Ferreira (2020-2021) e Tiago Nunes (2021-2022).

Além da Copa Sul-Americana, o Ceará ainda disputa a Série A do Campeonato Brasileiro — prevista para começar no dia 10 de abril — e a Copa do Brasil. Na competição eliminatória, o Vovô passou por São Raimundo-RR e Tuna Luso-PA nas duas primeiras fases e agora aguarda o sorteio da CBF para saber qual será o seu rival na terceira fase do torneio.

