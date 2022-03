Após reunião, Ceará fica próximo de acerto com o treinador Dorival Júnior

Sem treinador desde a última sexta-feira, o Ceará está muito próximo de acertar a contratação de Dorival Júnior para a vaga de treinador deixada por Tiago Nunes. Neste domingo, 27, o técnico de 59 anos se reuniu com a diretoria alvinegra de forma remota e restaram somente alguns detalhes contratuais para que o acordo entre as partes fosse selado oficialmente. A expectativa é de que tudo seja resolvido nesta segunda-feira, 28, para que Dorival inicie o quanto antes as atividades com o elenco do Vovô

O último trabalho de Dorival aconteceu em 2020, quando iniciou a temporada como treinador do Athletico-PR e permaneceu por oito meses. Pelo Furacão, o comandante disputou a Supercopa, Copa Libertadores, Campeonato Paraense — pelo qual foi campeão — e Série A, totalizando 18 jogos, com nove vitórias, três empates e seis derrotas, o que representa aproveitamento de 55%. A demissão aconteceu após uma sequência negativa de quatro derrotas no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar, porém, que em três dos quatro reveses o técnico não esteve presente na beira do campo por ter sido diagnosticado com Covid-19.

Sobre o assunto Ceará lança uniforme em alusão a vitória sobre o Santos no jogo mil de Pelé, em 1972

Restando dez dias para estreia na Sul-Americana, Ceará acelera busca por novo técnico

Volante Marlon deixa Ceará e é anunciado no Juventude

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A busca do Ceará por Dorival é uma tentativa de mudar o perfil em relação aos recentes treinadores que passaram por Porangabuçu. Experiente e com passagens por grandes clubes do Brasil, como Santos, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Dorival terá a missão, caso a negociação com o Alvinegro se concretize, de tornar o escrete preto-e-branco uma equipe mais equilibrada e eficiente nas ações ofensivas, algo que Tiago Nunes tentou, mas falhou em momentos decisivos que culminaram em eliminações precoces no Cearense e Nordestão.

Nos últimos cinco jogos do Vovô na temporada, ainda sob o comando de Tiago Nunes, a equipe finalizou 109 vezes, sendo 42 na direção correta do gol, mas somente oito balançaram as redes — ou seja, apenas 19% dos chutes foram convertidos em tentos. Restando nove dias para a estreia na Copa Sul-Americana diante do Independiente-ARG, na Arena Castelão, Dorival terá um tempo razoável para implementar as suas ideias, além de ter uma qualificação no elenco que o antigo treinador não teve, como Matheus Peixoto, contratado para assumir a titularidade da posição central do ataque, e Dentinho em melhores condições físicas.

Tags