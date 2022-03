Ceará derrota o Campinense por 1 a 0 e garante a melhor campanha geral do Nordestão

O gol do Vovô foi marcado pelo atacante Cléber, aos 33 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, a equipe cearense finaliza a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 18 pontos em oito jogos

Invicto e com a melhor campanha geral da Copa do Nordeste, o Ceará finalizou a fase de grupos do certame regional com vitória por 1 a 0 sobre o Campinense-PB neste sábado, 19, em Campina Grande (PB), no estádio Amigão, garantindo a liderança do Grupo B. Com o resultado, o Vovô terá o CRB-AL como adversário nas quartas de final, em jogo único e eliminatório, realizado na Arena Castelão.

O confronto começou em ritmo lento, sem nenhuma das equipes conseguindo se impor com efetividade dentro de campo. O Ceará, pragmático e com pouca movimentação entre os jogadores da linha de ataque, sentiu dificuldade para se desvencilhar da boa marcação implementada pelo Campinense nos primeiros minutos, que pressionou a saída de bola e encurtou os espaços de jogadores importantes como Mendoza, Vina e Lima, limitando as opções de passe nas construções ofensivas do Alvinegro.

A partir dos 10 minutos, o Vovô se desligou do jogo e o Campinense soube aproveitar. A Raposa, mais produtiva no último terço, passou a criar situações de perigo dentro da área, porém sem eficácia nas conclusões dos lances — a maioria travada pelos defensores do escrete preto-e-branco. A principal chance do clube paraibano na primeira etapa foi protagonizada pelo atacante Olávio, aos 16 minutos, mas o goleiro João Ricardo abafou o chute e evitou o gol.

Após o momento ruim, a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes se restabeleceu no duelo. Com a posse de bola ao seu favor, o Vovô empurrou o Campinense para o campo de defesa e começou a ter o domínio das ações do jogo. Não à toa, foram seis finalizações corretas do Ceará em direção ao gol contra somente uma do Campinense na etapa inicial.

A dinâmica do confronto, então, tornou-se favorável ao Vovô. Vina, aos 20 minutos, quase abriu o placar, mas o arqueiro rubro-negro, em lance de ótimo reflexo, fez a defesa. Aos 33, entretanto, Cléber não desperdiçou. Bem posicionado na área, o centroavante aproveitou a sobra de uma bola finalizada por Vina e empurrou para os fundos das redes, marcando o seu terceiro gol na temporada e garantindo a vantagem do clube cearense para o segundo tempo.

Na volta do intervalo, o Campinense naturalmente se lançou mais ao ataque em busca do empate, enquanto o Ceará, bem postado defensivamente, neutralizou, sem grandes dificuldades, as tentativas ofensivas da Raposa. Para revigorar fisicamente a equipe, Tiago Nunes promoveu três mudanças: Zé Roberto, Fernando Sobral e Léo Rafael entraram no lugar de Cléber, Richardson e Vina, respectivamente. Com o trio, o Vovô ganhou mais intensidade nas transições, estratégia adotada pelo comandante alvinegro durante boa parte da segunda etapa.

Nos últimos 10 minutos, o clube paraibano foi para o tudo ou nada e ensaiou uma pressão em cima do Alvinegro de Porangabuçu, principalmente através de bolas alçadas na área em jogadas pela linha de fundo ou cruzamentos provenientes de escanteios. Apesar do grande volume de jogo implementado pela Raposa, o Vovô suportou bem e não deixou escapar a importante vitória, que coroa a excelente campanha da equipe na fase de grupos do Nordestão.