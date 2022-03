Consistente na defesa, Ceará não sofre gols há três partidas

Além da criatividade nas construções ofensivas que o Ceará tem apresentado sob o comando do treinador Tiago Nunes em 2022, a solidez do sistema defensivo também tem sido um ponto alto do desempenho do escrete preto-e-branco. Não à toa, o Vovô não sofre gols há três partidas, evidenciando a boa fase dos atletas que compõem o setor.

Neste recorte de confrontos, que engloba as vitórias diante do São Raimundo-RR, por 3 a 0, da Tuna Luso-PA, por 2 a 0, ambas pela Copa do Brasil, e do CSA-AL, também por 2 a 0, pela Copa do Nordeste, o Alvinegro de Porangabuçu sofreu poucos perigos em seu campo de defesa, muito pela postura tática implementada pelo comandante alvinegro, conhecida como “perde-pressiona”, que tem como princípio sufocar o adversário nos momentos seguintes após o time perder a posse de bola com o intuito de recuperá-la rapidamente.

Este conceito tem sido aplicado com frequência pelo Ceará neste ano e proporciona maior proteção ao sistema defensivo. Quando os defensores são exigidos, entretanto, conseguem corresponder de forma positiva.

A dupla de zaga titular, formada por Messias e Luiz Otávio, é consistente e raramente comete falhas. O goleiro João Ricardo, um dos pilares do time, também costuma fazer a diferença de baixo das traves. Nas laterais, o treinador possui quatro atletas versáteis e com boa capacidade para desempenhar diferentes funções: Nino Paraíba e Victor Luis com mais aptidão para ações ofensivas, enquanto Bruno Pacheco e Michel Macedo possuem características equilibradas. A volância é outro setor com opções interessantes e de alto nível, como Lindoso, Richard, Sobral e Richardson.

Pela Copa do Nordeste, o Vovô, que lidera o Grupo B com 15 pontos, é o time com a melhor defesa do certame. Em sete rodadas disputadas, a equipe sofreu somente dois gols, nos empates por 1 a 1 com o Fortaleza e o Sampaio Corrêa. Na Copa do Brasil, o Alvinegro não foi vazado nenhuma vez, enquanto que no Campeonato Cearense foi onde o escrete preto-e-branco obteve o seu pior aproveitamento, levando dois gols em dois jogos diante do Iguatu.