Ceará oficializa saída do atacante Jacaré

No Alvinegro de Porangabuçu desde 2020, o atacante irá defender o Bahia em 2022 a pedido do técnico Guto Ferreira

O atacante Vitor Jacaré não faz mais parte do elenco do Ceará. O Alvinegro de Porangabuçu anunciou nesta quarta-feira, 16, que o jogador rescindiu contrato e irá defender o Bahia, conforme antecipado pelo Esportes O POVO. Ele chega ao Esquadrão de Aço a pedido do treinador Guto Ferreira, com quem trabalhou nas temporadas 2020 e 2021.

No comunicado, o Vovô agradeceu ao jogador pelos serviços prestados. "Vitor Jacaré não integra mais o elenco do Ceará. O atacante rescindiu seu contrato com o Alvinegro e vai defender o Bahia. A diretoria agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira", escreveu a assessoria do clube.

Jacaré foi contratado pelo Vovô em 2020 após o atacante se destacar no Campeonato Cearense vestindo a camisa do Caucaia. Pelo Alvinegro de Porangabuçu, foram nove partidas na equipe sub-23 de aspirantes, com quatro gols marcados, e 19 confrontos atuando com o elenco profissional, pelo qual balançou as redes 3 vezes.

