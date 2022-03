Cartões amarelos de Vina e Cléber na Copa do Brasil não valem para 3ª fase

Atletas foram advertidos na vitória do Ceará diante da Tuna Luso-PA pela segunda fase do certame nacional na última terça-feira, 15

Classificado para a terceira fase da Copa do Brasil após superar São Raimundo-RR e Tuna Luso-PA nas etapas iniciais do torneio, o Ceará não terá nenhum atleta pendurado ou com cartões amarelos para o próximo embate dentro do certame. Isso porque, de acordo com o regulamento, ao final da segunda fase, os cartões amarelos são zerados.

Com isso, Vina, que tomou cartão nos dois jogos, não estará pendurado no próximo embate. Assim como ele, Cléber, Lima, Marlon e Messias, cada um advertido uma vez com amarelo, também não possuem mais cartões dentro da competição.

Sobre o assunto Tiago Nunes revela lesão de Matheus Peixoto e projeta estreia do atacante pelo Ceará

Vina completa 120 jogos pelo Ceará e se aproxima de 40° gol

Tiago Nunes explica situação física de Dentinho e Rodrigo Lindoso no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próximo adversário do Ceará na Copa do Brasil será revelado via sorteio. O Alvinegro de Porangabuçu está na terceira fase do certame após vencer São Raimundo-RR por 3 a 0 na primeira fase e a Tuna Luso por 2 a 0 na segunda etapa.

Tags