Matheus Peixoto desembarca em Fortaleza e manda recado à torcida do Ceará

Recém-contratado como novo centroavante do Ceará, Matheus Peixoto chegou à Fortaleza na tarde dessa terça-feira, 15, e aproveitou para mandar um recado para a torcida alvinegra.

"Felicidade muito grande em estar vestindo uma camisa tão pesada que é a do Ceará, mais um sonho se realizando, jogando num grande time do Brasil. Foi uma decisão em conjunto, junto com a minha família, a gente pensou bastante e tomou a decisão de vir para cá. Eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz aqui, vamos conquistar muitas coisas neste ano, eu estou vindo para entrar para a história do time e fazer muitos gols. Conto com o apoio de todo mundo e bora Vozão", disse.

O atacante já foi regularizado e deve treinar com a equipe a partir desta quarta-feira, 16. O atleta de 26 anos marcou 27 gols nos últimos 46 jogos disputados em 2021, com a camisa do Juventude e do Metalist Kharviv, clube ucraniano dono dos direitos econômicos do jogador.

Matheus Peixoto é aguardado na Arena Castelão para acompanhar das arquibancadas a partida entre Ceará x Tuna Luso-PA, às 21h30min, pela Copa do Brasil.

