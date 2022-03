Ceará lança filme que mostra os bastidores e desafios internos durante a pandemia da Covid-19

O Ceará lançou um novo longa-metragem intitulado de “Os Cartolas e a Pandemia”, que retrata os momentos internos do clube ao longo dos quase 20 meses entre a paralisação do futebol devido a Covid-19 e a volta do público ao estádios. Com 128 minutos de duração, o filme é uma produção do cineasta Israel Branco em parceria com o Centro Cultural do Clube.

O longa será exibido no formato de minissérie, dividido em dois episódios. O primeiro, chamado de “Atravessando a Tempestade”, vai ao ar neste sábado, 19, enquanto o segundo, cujo título é “O Retorno de uma Nação”, na semana seguinte, dia 26, também um sábado, ambos às 13 horas, com transmissão da TV Jangadeiro.

A produção tem como intuito mostrar a realidade do que é gerir um clube de futebol durante uma das maiores crises sanitárias da história. As equipes de filmagem acompanharam o retorno gradativo dos treinos, jogos e os impactos causados pela ausência dos torcedores nos estádios, cujo retorno foi permitido na capital cearense somente em outubro de 2021.

“O torcedor é a principal razão pelo que fazemos, é o que nos impulsiona, a razão do futebol existir. Com as paralisações por conta da pandemia, nos vimos frente a desafios enormes, inclusive, econômicos. O filme retrata toda a nossa jornada para driblar essas questões, gerenciando essa crise, mantendo os nossos compromissos, obedecendo todos protocolos e, finalmente, comemorando o retorno do nosso torcedor ao estádio”, destacou o presidente Robinson de Castro.

Ao todo, foram quase 50 horas de imagens captadas em quase dois anos. No projeto inicial, estimava-se um conteúdo com quase quatro horas de duração, mas no processo de edição a produção foi limitada a 128 minutos.

“Nós tivemos que pensar bem os momentos das filmagens, para não atrapalharmos os processos que já estavam enfrentando desafios. Fizemos e refizemos o corte para encontrarmos algo que fosse fluido, afinal nunca é fácil manter o ritmo da narrativa por mais de 120 minutos de filme. Pinçamos quais momentos eram mais essenciais. Buscamos mostrar partes que dificilmente são mostradas, tanto que o filme tem apenas poucos minutos mostrando os jogos em si”, disse o cineasta Israel Branco.

Serviço:

Filme: “Os Cartolas e a Pandemia”

Episódio I: 19/03 (13h)

Episódio II: 26/03 (13h)

Transmissão: TV Jangadeiro/SBT (Canais: Sky: 09; Claro/NET: 20; Vivo TV: 222; Oi TV: 11; Algar TV: 701)

