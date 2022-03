Transmissão ao vivo de Ceará x Tuna Luso pela Copa do Brasil; ouça narração

O Ceará volta a campo nesta terça-feira, 15, contra o Tuna Luso-PA em duelo válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 21h30min, e o jogo será disputado na Arena Castelão. Nesta fase, o visitante não tem a vantagem do empate. Portanto, em caso de igualdade no placar durante o tempo normal, a partida será decidida nos pênaltis. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Ceará x Tuna Luso para o duelo válido pela Copa do Brasil

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:



