Ceará ultrapassa marca dos 35 mil sócios-torcedores

O programa de sócios-torcedores do Ceará representa 10% de toda a arrecadação do clube no orçamento para 2022

O Ceará ultrapassou a casa dos 35 mil sócios-torcedores nesta segunda-feira, 14. Nas redes sociais, o clube celebrou a marca, que está entre as dez maiores do futebol brasileiro.

O número absoluto até o início da noite desta segunda era de 35.030 associados. Na atual temporada, o Vovô espera arrecadar R$ 16 milhões com o programa de sócios-torcedores, o que representa 10% do orçamento do clube para 2022.

A marcar foi atingida na véspera de um duelo importante do Vovô, contra a Tuna Luso-PA, pela Copa do Brasil, que vale R$ 1,9 milhão para quem avançar. A partida acontece nesta terça-feira, 15, às 21h30min, no Castelão.

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, agradeceu o apoio dos alvinegros. “Quero agradecer e parabenizar o torcedor do Vozão que tem apoiado muito dentro e fora das arquibancadas. É a maior e mais importante torcida do Estado”, disse.

