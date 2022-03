Saiba quanto o Ceará deve receber na transferência de Pablo para o Flamengo

Repórter do caderno de Esportes

Como um dos clubes formadores do jogador, o Vovô terá direito a 0,9% do valor que será pago pelo Flamengo

O Lokomotiv, da Rússia, anunciou nesta segunda-feira, 14, que chegou a um acordo com o Flamengo para a transferência de Pablo. O clube carioca deverá pagar cerca de R$ 13 milhões pelo atleta, de acordo com O Globo. Como um dos clubes a formar o jogador, o Ceará terá direito a 0,9% do valor, cerca de R$ 117 mil.

"O Lokomotiv e o Flamengo chegaram a um acordo sobre a transferência do zagueiro Pablo Castro. O jogador joga pelos “ferroviários” desde janeiro de 2021, participou de 31 jogos e marcou 2 gols. Somos gratos a Pablo por jogar com o Lokomotiv e desejamos sucesso em sua futura carreira", anunciou o clube de Moscou na tarde desta segunda-feira, 14.

Pablo, de 30 anos, teve uma passagem vitoriosa pelo Corinthians em 2017, sendo campeão paulista e brasileiro com a equipe comandada por Fábio Carille. O zagueiro também jogou em clubes como Ceará, Grêmio, Avaí, Ponte Preta e Bordeaux, da França. (Com Gazeta Esportiva)

