Ceará finaliza preparação para duelo diante do Tuna Luso; veja provável escalação

O Ceará finalizou na tarde desta segunda-feira, 14, a preparação para o duelo diante do Tuna Luso-PA. A partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil ocorre nesta terça, 15, às 21h30min, no Castelão. O Vovô se classificou para esta etapa do torneio após vencer o São Raimundo-RR por 3 a 0 no primeiro embate.

Alguns jogadores são dúvida para o duelo. No treino de apronto, Fernando Sobral, Dentinho, Iury e Richard participaram do trabalhado de aquecimento. Ainda se preparando para estrear, Dentinho dificilmente será relacionado, assim como Richard, que se recupera de lesão no rosto. Dos quatro citados, Fernando Sobral e Iury podem ser convocados para o duelo.

Deste modo, o Vovô deve ir a campo num 4-1-3-2 sob instrução do técnico Tiago Nunes formado por: João Ricardo; Nino, Messias, Luiz Otávio e Victor Luís; Lindoso; Richardson Mendoza e Lima; Vina e Zé Roberto.

