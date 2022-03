Messias ignora favoritismo e diz que trunfo do Ceará contra a Tuna Luso será casa cheia

Com uma semana completa somente de treinamentos, o Ceará está preparado para receber a Tuna Luso-PA no Castelão, nesta terça-feira, 14, em jogo válido pela segunda fase do torneio. Diante de mais um time da Série D do Brasileiro e jogando em casa, o Ceará é novamente favorito para avançar na competição.

O zagueiro Messias, no entanto, não gosta muito desse rótulo. "Essa questão do favoritismo, nós profissionais do futebol temos que deixar para o torcedor. Quando entramos ali dentro de campo não tem favorito, a gente tem que respeitar e dar nosso melhor contra quem for. Temos que zelar pelo escudo que a gente representa e por nós mesmos; dar nosso melhor contra qualquer adversário, seja ele top mundial ou seja um time que não tem expressão nenhuma", defendeu, em coletiva concedida na tarde desta segunda-feira, 14.

Encarar uma equipe como a Tuna Luso chega até a ser mais complicado, segundo o defensor alvinegro. Tudo por causa das informações escassas sobre o adversário. "Quando você vai jogar contra uma equipe mais conhecida, conhece e às vezes já jogou contra, sabe das características deles. Contra equipes que você não conhece tanto,não se sabe as características, nunca se jogou contra esse time”, alertou.

É nesse momento que o departamento de análise do clube entra em ação, buscando e repassando para a comissão técnica e jogadores informações das mais variadas sobre o time que o Ceará vai enfrentar. “A gente entra no jogo pelo menos tendo uma base de como a equipe deles jogam, características principais dos atletas, e isso nos ajuda muito”, disse.

Messias garante que o elenco está empenhado em dar o melhor em campo para sair classificado, sem precisar da disputa de pênaltis, que ocorre em caso de empate no tempo normal. Nesta fase, só a vitória faz uma equipe avançar diretamente.

Para ajudar na classificação, o zagueiro do Vovô aposta na força da torcida. "Eu sempre vou para o estádio com a esperança de ter casa cheia. Para um atleta profissional, ter 40 ou 50 mil pessoas apoiando ele é incrível. Ainda mais aqui [...] eu sei a diferença que faz, o poder que essa torcida tem", afirmou.



