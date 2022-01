CBF aumenta premiação da Copa do Brasil em 2022; confira os valores

O vencedor do torneio receberá um prêmio de R$ 60 milhões pelo título, que, somado as premiações das outras fases, totalizam quase R$ 80 milhões

A CBF divulgou nesta sexta-feira, 21, os valores relacionados à premiação da Copa do Brasil em 2022. Os números mostram um aumento em relação ao que foi pago na última edição, quando o Atlético-MG ergueu a taça da competição nacional.

As quantias a serem pagas aos clubes dependem diretamente do desempenho deles. As cotas serão distribuídas por cada avanço de fase, respeitando o grupo ao qual cada clube pertence.

No grupo I, estão os 15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Apenas por participarem do torneio, estes clubes receberão R$ 1 milhão e 270 mil. Os times que pertencem ao grupo II (Atlético-GO, Avaí, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Juventude e Red Bull Bragantino) e ao grupo III (todas as demais equipes que participam do campeonato), garantem R$1 milhão e 90 mil e R$ 620 mil, respectivamente.

Já aqueles que chegarem até a decisão da Copa do Brasil asseguram, ao mínimo, R$ 25 milhões, que será dado ao vice-campeão. O vencedor do torneio, por sua vez, receberá um prêmio de R$ 60 milhões pelo título, que, somado as premiações das outras fases, totalizam quase R$ 80 milhões. Para efeito de comparação, na última temporada o campeão faturou R$ 56 milhões pela conquista, sendo cerca de R$ 73 milhões no total.

A Copa do Brasil de 2022 terá início em fevereiro, quando acontecem as partidas da primeira fase da competição.

Confira as premiações de cada fase da Copa do Brasil em 2022:

Primeira fase: R$ 1 milhão e 270 mil (Grupo I), R$ 1 milhão e 90 mil (Grupo II) e R$ 620 mil (Grupo III);

Segunda fase: R$ 1,5 milhão (Grupo I), R$ 1 milhão e 190 mil (Grupo II) e R$ 750 mil (Grupo III);

Terceira fase: R$ 1,9 milhão;

Oitavas de final: R$ 3 milhões;

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinal: R$ 8 milhões;

Final: R$ 25 milhões ao vice-campeão e R$ 60 milhões ao campeão.

