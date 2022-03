Análise: novo atacante do Ceará, Matheus Peixoto é centroavante moderno

Entre os três atacantes contratados nesta janela de transferências, Matheus Peixoto é o camisa 9 que mais atende as características da procura da diretoria do Ceará no mercado da bola. O Esportes O POVO analisou os jogos do novo reforço alvinegro e explica como ele poderá contribuir taticamente para o time de Tiago Nunes.

A principal característica de Matheus Peixoto é, sem dúvidas, balançar a rede. Em sua passagem por Juventude e Metalist-UCR, o atacante de 26 anos marcou 27 vezes em 46 partidas, uma média levemente superior de um gol a cada dois jogos. Porém, o atleta não se destaca em números de assistências, tendo apenas duas dentro desse recorte, o que evidencia a função de finalizador de jogadas.

Porém, o atleta pode exercer mais funções além de marcar gols e se enquadra no perfil de um centroavante moderno, confira abaixo.

Atacante de poucos toques na bola

Grande parte dos 27 gols de Matheus Peixoto em sua passagem por Juventude e Metalist precisou apenas de um ou dois toques na bola. Quando acionado, o atacante costuma preparar o corpo já projetando a finalização, evitando perder tempo com o intuito de não deixar o defensor conseguir realizar o desarme.

Em determinadas situações, quando tem espaço e tempo, o atleta dá um toque para dominar a bola para preparar o chute na sequência. Porém, essa característica não é apenas para finalização, mas também para passar a bola ao companheiro. É comum em transições ofensivas Matheus Peixoto servir de referência no ataque, e ao receber a bola com a equipe em velocidade, ele busca tocar de primeira ou dominar e realizar o passe, dando dinâmica no setor ofensivo da equipe.

A temporada 2022 do Ceará de Tiago Nunes está sendo marcada pelo grande número de chances criadas e pouco aproveitamento na hora do gol, que pode ser solucionado com a chegada do novo centroavante. Vale ressaltar também que o Ceará joga um futebol vertical, marcado pela velocidade no toque de bola, e Matheus Peixoto pode contribuir de maneira efetiva durante os contra-ataques.

Referência no ataque

Com 1,90m, Matheus Peixoto utiliza bem o corpo para disputar com os zagueiros adversários pela bola aérea e também para protegê-la quando é acionado de costas para o gol, realizando a função de pivô. Portanto, o atacante se posiciona centralizado e raramente cai para as pontas.

Essa característica pode ser explorada por Tiago Nunes tanto durante a fase ofensiva quanto na transição. Em caso de o Ceará enfrentar oponentes que marcam pressão em linha alta na saída, o atacante pode ser utilizado como uma referência para o lançamento longo dos defensores, e somado com a habilidade de dar apenas um ou dois toques na bola, desafogar o time da marcação e dar seguimento ao ataque sem perder a posse.

Já durante as transições, o atleta serve como um refúgio da equipe para se livrar da marcação de adversário que realiza a pressão pós-perda da posse de bola, protegendo o espaço e acionando os companheiros para escaparem com êxito da zona congestionada de jogadores rivais.

Matheus Peixoto comemora gol pelo Metalist Kharviv (Foto: DIVULGAÇÃO/Metalist)



Além disso, Matheus Peixoto utiliza da altura e da força para criar situações de gol a partir da bola direta. No tiro de meta ou no lançamento dos zagueiros, o atacante, ao disputar com os defensores, realiza a famosa “casquinha” na bola. A sobra poderá ser aproveitada pelos companheiros de ataque. Como joga perto do gol, Vina pode explorar essas situações e atacar os oponentes.

O atacante também marca

O futebol moderno exige que todos os jogadores cumpram funções defensivas. E o atacante é um dos mais importantes na marcação, uma vez que é o primeiro homem no momento da construção do ataque da equipe rival.

Matheus Peixoto também realiza essa função. Oportunista, o atacante ataca o adversário e o induz ao erro, que poderá ser aproveitado pela equipe. O jogo contra o Flamengo pelo Brasileirão é um bom exemplo. Com o gramado encharcado, um erro de passe na zona defensiva seria fatal, e foi exatamente o que aconteceu. O novo reforço do Alvinegro marcava a saída de bola da equipe carioca e aproveitou o erro de Matheuzinho, que estava próximo da grande área, e prontamente finalizou, marcando belo gol que deu a vitória ao Juventude na sétima rodada do Brasileirão.

A marcação pressão também é feita pelo jogador longe do gol, enquanto o time adversário se organiza para atacar. No jogo entre Juventude e Vila Nova, o atacante dá um pique aos 49 minutos do primeiro tempo e consegue dar o bote para recuperar a bola. A jogada não prosseguiu porque o atleta sofreu falta no lance.

A fim de manter o time no ataque, Tiago Nunes também deverá orientar Matheus Peixoto a exercer a função da pressão pós-perda, estratégia realizada no momento da transição defensiva, que exige intensidade dos homens de frente e tem como objetivo recuperar a bola o mais rápido possível ainda no campo de defesa adversária para prosseguir a busca pelo gol.

Sabe aproveitar a estatura

Como dito anteriormente, Matheus Peixoto cria situações de gol e realiza bem o pivô usufruindo do 1,90m. A maior parte dos gols do centroavante na passagem pelo Metalist foi de cabeça. O jogador projeta a corrida para receber o cruzamento ao mesmo tempo que o companheiro domina a bola e se prepara para cruzar, ganhando vantagem na antecipação.

Em bolas difíceis onde precisa disputar com o zagueiro, ele aproveita-se do tamanho e da força para ganhar o combate e conseguir cabecear. Logo, o atacante deverá ser o principal alvo dos companheiros no momento de realizar cruzamentos, seja com a bola parada ou em jogo.

Essa característica também pode ser interessante em bolas paradas defensivas. O atleta teve um bom índice de duelos vencidos pelo alto na defesa e pode ser aproveitado por Tiago Nunes em momentos em que a equipe esteja sofrendo pressão durante as retas finais das partidas, quando geralmente os times costumam apostar do "chuveirinho".

Cobrador de pênaltis

Um problema que irrita a torcida do Ceará, que já custou eliminação e perda de título em torneios eliminatórios, como o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste, é a cobrança de pênalti. No Juventude e no Metalist, Matheus Peixoto era o cobrador oficial e teve bom aproveitamento. Ele pode chegar ao Ceará com o status de batedor principal, disputando com Mendoza.

