Ceará é o clube com maior número de sócios do Norte e Nordeste, aponta levantamento

No ranking nacional, o Vovô aparece na sétima colocação, atrás do Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro

Com mais de 33 mil associados, o Ceará figura como o clube com maior programa de sócio-torcedor do Norte e Nordeste, segundo levantamento divulgado pelo Ataque Marketing Esportivo na última terça-feira, 15. Entre todos os times do futebol brasileiro, o portal apontou o Vovô na oitava colocação, atrás do Fluminense-RJ, mas a equipe cearense ultrapassou o número dos cariocas, assumindo, portanto, o sétimo lugar nacional.

No ranking brasileiro, quem lidera é o Atlético-MG, com mais de 123 mil sócios, seguido por Internacional-RS, Flamengo-RJ, Palmeiras-SP, Vasco-RJ e Cruzeiro-MG.

O atual número de sócios do Vovô é o recorde absoluto da história do clube. Desde que o público foi autorizado a retornar aos estádios da capital cearense, em outubro de 2021, o programa de associados do Alvinegro só cresceu. Antes da volta da torcida a Arena Castelão, o clube contava com cerca de 14.800 mil sócios. Desde então, são mais de 18.200 novas adesões.

A meta da diretoria do Vovô é alcançar 40 mil sócios em 2022. O programa, inclusive, tem sido uma importante fonte de renda para o clube. Na última temporada, o Ceará arrecadou mais de R$ 12 milhões, superando a meta projetada inicialmente, que era de um faturamento de R$ 10,5 milhões com o programa.

Confira o top 10 clubes com mais sócios no Brasil:

1º Atlético-MG - 123.554

2º Internacional - 78.921

3º Flamengo - 63.301

4º Palmeiras - 48.896

5º Vasco - 48.010

6º Cruzeiro - 34.913

7º Ceará - 33.142

8º Fluminense - 32.452

9º Santos - 31.411

10º Fortaleza - 30.991

Números atualizados desta quinta-feira, 17.



