Anunciado pelo Ceará, Matheus Peixoto manda recado para a torcida

O Ceará anunciou na tarde deste domingo, 13, a contratação do atacante Matheus Peixoto para a temporada 2022. O novo reforço da equipe alvinegra assinou um contrato de empréstimo até o fim do ano junto ao Metalist, da Ucrânia, e mandou um recado para a torcida no canal oficial do clube no YouTube, confira o vídeo abaixo.

“Fala Nação Alvinegra, quem tá falando é o Matheus Peixoto. Logo logo estou chegando na capital do Ceará. Vamos jogar juntos dentro e fora de campo com o Vozão. Um abraço e até breve”, disse o atacante.

Matheus Peixoto é o 11° reforço do Ceará na temporada e o terceiro atacante que chega ao Alvinegro nesta janela de transferências. Nos últimos 46 jogos, o atacante marcou 31 gols. Pelo Metalist, ele é o atual artilheiro da segunda divisão ucraniana com 14 gols em 16 partidas. Devido aos conflitos na Ucrânia, a competição foi paralisada provisoriamente.

