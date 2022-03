Ceará negocia empréstimo do atacante Jacaré ao Bahia

O atacante de 22 anos está no Vovô desde 2020, quando foi contratado após boas atuações vestindo a camisa do Caucaia no Campeonato Cearense

O Ceará está negociando o empréstimo do atacante Jacaré com o Bahia. Com baixo custo salarial, o atleta de 22 anos é um pedido do treinador da equipe baiana, Guto Ferreira, que trabalhou no Alvinegro de Porangabuçu durante as temporadas de 2020 e 2021.

Jacaré foi contratado pelo Vovô em 2020 após o atacante se destacar no Campeonato Cearense vestindo a camisa do Caucaia. Pelo escrete preto-e-branco, foram nove partidas na equipe sub-23 de aspirantes, com quatro gols marcados, e 19 confrontos atuando com o elenco profissional, pelo qual balançou as redes 3 vezes.

Caso a negociação se concretize, será uma boa oportunidade para Jacaré obter maior minutagem dentro de campo, já que, pelo Ceará, a tendência é de que o atacante tenha pouco espaço ao longo do ano. O vínculo entre o atleta e o clube cearense vai até o fim de 2022 e o Vovô possui 75% dos direitos federativos, enquanto 20% é do próprio jogador e 5% ainda pertence ao Caucaia.



