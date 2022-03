Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra Tuna Luso-PA pela Copa do Brasil

O Ceará iniciou nesta quinta-feira, 10, a venda de ingressos para o jogo contra a Tuno Lusa-PA. As equipes se enfrentam na próxima terça-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão. Os preços das entradas variam de R$ 30 a R$ 200.

Os ingressos para acompanhar a partida nos setores inferior norte e sul custam R$ 30. Para o inferior central (bossa nova) é de R$ 50 e no setor premium R$ 200. Os preços são referentes ao valor da entrada inteira.

O clube já havia anunciado nesta quarta-feira, 9, a abertura de check-in para sócios-torcedores. Os bilhetes podem ser comprados nas lojas físicas do clube. Na loja da sede o atendimento é feito de segunda a sexta de 9h às 17 horas e aos sábados, no horário de 9h às 12h30min. Nos shoppings, a comercialização das entradas acontecerá das 10h às 21 horas.

Para comparecer ao estádio, o torcedor deverá estar imunizado contra a Covid-19 com três doses. Além disso, é necessária a confirmação da vacinação no site do clube, após emissão do certificado no sistema Conecte SUS. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação.

Veja pontos de vendas:

Loja Vozão sede (Av. João Pessoa, 3532 - Damas);

Loja Vozão Shopping Parangaba;

Loja Vozão Shopping Iguatemi;

Loja Vozão Shopping RioMar Kennedy;

Loja Vozão Grand Shopping Messejana.



