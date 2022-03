Mendoza foi o único jogador do Ceará que atuou em todos os jogos de 2022

O atacante Stiven Mendoza, artilheiro e destaque do Ceará neste início de temporada, é o único jogador do elenco que participou de todos os 10 jogos disputados pelo Alvinegro de Porangabuçu em 2022. Ao todo, o colombiano de 29 anos soma 787 minutos em campo, com quatro gols marcados e uma assistência.

Mendoza tem sido peça importante no esquema tático de Tiago Nunes desde a chegada do treinador na temporada passada. Com liberdade para transitar entre os espaços do setor ofensivo, o camisa 10 do Vovô tem assumido o protagonismo do ataque ao lado de Vina. Não à toa, os dois são os atletas com mais participações diretas em gols do escrete preto-e-branco neste ano, com cinco colaborações para ambos.

Sobre o assunto Análise: veja quais funções Rodrigo Lindoso pode desempenhar no meio de campo do Ceará

Alvo do Ceará, atacante Júnior Moraes é sondado pelo Corinthians

Ceará e Tuna Luso protagonizaram goleadas históricas em duelos anteriores; veja o retrospecto

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo com 33 partidas a menos do que disputou em 2021, Mendoza já conseguiu igualar, neste recorte inicial de confrontos, a quantidade de gols que fez no último ano. Até o momento, foram dois tentos na Copa do Nordeste, um no Campeonato Cearense e outro na Copa do Brasil. Caso chegue ao fim de 2022 com mais de 13 gols, o colombiano irá superar o seu melhor desempenho como goleador de um time, que ocorreu em 2016, pelo Chennaiyin FC, da Índia, quando balançou as redes 13 vezes.



Tags