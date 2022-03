Rodrigo Lindoso é aprovado em exames médicos no Ceará e anúncio deve ocorrer em breve

Já em solo cearense, o volante Rodrigo Lindoso foi aprovado nos exames médicos e deve ser anunciado em breve pelo Ceará como novo reforço para a temporada de 2022. O atleta de 32 anos chega ao Vovô por empréstimo do Internacional-RS até o fim deste ano e terá parte dos salários pagos pelo clube gaúcho.

Sob a expectativa de qualificar ainda mais o setor de volância do Alvinegro de Porangabuçu, Rodrigo Lindoso deverá ter Richard Coelho como principal concorrente na disputa pela titularidade na equipe titular de Tiago Nunes, já que ambos desempenham funções semelhantes dentro de campo, de primeiro volante. Richard, no entanto, está no departamento médico do clube devido uma fratura na mandíbula.



No Internacional desde 2019, Rodrigo Lindoso participou de 36 jogos na última temporada pelo Colorado, com dois gols e uma assistência. Neste recorte, a maior participação do volante foi na Série A do Campeonato Brasileiro, onde entrou em campo 26 vezes.



O contrato de Rodrigo Lindoso com o Internacional vai até o fim deste ano, ou seja, caso o Colorado não renove antes de cedê-lo por empréstimo ao Ceará, o jogador ficará livre no mercado para firmar um vínculo definitivo com qualquer outro clube na próxima temporada.

