Dentinho explica escolha pelo Ceará e diz que pode jogar de 9, 10 ou ponta

O jogador de 33 anos explicou a escolha pelo Alvinegro e revelou como pode ajudar o time no setor de ataque

O atacante Dentinho, novo reforço do Ceará, foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 7, no Porangabuçu. O jogador de 33 anos explicou a escolha pelo Alvinegro e revelou como pode ajudar o time no setor de ataque na temporada de 2022.

"É um honra muito grande estar aqui, vestir essa camiseta tão pesada. Tiveram muitas propostas, mas o planejamento, a estrutura do clube me conquistou. A conversa com o mister Tiago Nunes foi muito agradável. Tive essa opção e estou muito feliz", afirmou Dentinho.

Quando surgiu no Corinthians, o atacante atuava como ponta. Na Ucrânia, onde atuou por dez temporadas pelo Shakhtar Donetsk, o atleta foi mais utilizado como centroavante. No Ceará, ele deixa a escolha para o treinador Tiago Nunes e espera ajudar dentro de campo. Apesar de regularizado, o jogador ainda não sabe quando vai estrear. No momento, Dentinho intensifica a preparação física.

"Eu vou conversar com a comissão técnica para vê quanto tempo vamos fazer essa mini pré-temporada, porque há quase meses foi minha última partida. Tenho certeza que o mais rápido possível vou estar em campo. Sei que o elenco é muito forte. Tenho que me dedicar muito para chegar ao ritmo deles. Estava jogando de número 9 na Ucrânia, mas jogo aberto, de 10, estou aqui para ajudar o Ceará a conquistar as coisas mais lindas possíveis", ressaltou o novo reforço do Vovô.

