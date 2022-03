Tiago Nunes exalta atuação diante do CSA: "Futebol digno da grandeza do Ceará"

O Ceará foi superior na partida diante do CSA-AL e venceu por 2 a 0 a equipe alagoana neste sábado, 5, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Tiago Nunes destacou a atuação consistente no duelo em que ressaltou ter sido um dos melhores da competição.

"Foi uma grande atuação. A gente já tinha feito uma atuação consistente em Roraima contra o São Raimundo, na vitória por 3 a 0. Hoje ratificamos aquela atuação fazendo uma grande partida fora de casa contra uma equipe de ótimo nível, muito organizada, muito bem treinada. Eu diria que foi um dos melhores jogos da Copa do Nordeste. Duas equipes tentando jogar futebol e a nossa equipe apresentou um futebol digno da camisa do Ceará, da grandeza do Ceará", exaltou.

O treinador também falou sobre a recuperação da equipe após eliminação nas quartas de final do Campeonato Cearense. "A gente teve uma semana de oscilação, de desclassificação que foi muito dolorosa para a nossa equipe. Enfrentamos circunstâncias adversas. A equipe vinha bem. Teve um período de baixa e a gente conseguiu retomar a nossa performance e o nível de confiança. Nós ainda temos uma margem de melhora significativa em busca dos objetivos que temos na temporada", ressaltou.

O Alvinegro terá agora um período de dez dias para treinamentos, uma vez que só deve voltar a campo no dia 15, uma terça-feira, pela Copa do Brasil. O Ceará enfrenta o Tuna Luso, pela segunda fase da competição, na Arena Castelão.

"Nosso momento de baixa na temporada foi coincidentemente quando nós tivemos momentos de jogadores importantes na equipe. Jogadores que não puderam ser relacionados por lesão e continuaram fora. Então, esse período de dez dias, nós vamos tentar ao máximo acelerar o processo de recuperação de jogadores como o Fernando Sobral, o Richard que teve uma fratura, o Yuri Castilho e o Michel que teve uma lesão no jogo em Roraima. A preparação física do Dentinho que chegou agora para ele voltar a performar em alto nível. Uma série de fatores que a gente vai usar esse tempo não só para preparar, mas para recuperar jogadores importantes para essa etapa fundamental da temporada na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil a partir do dia 15", detalhou.

Pela Copa do Nordeste, o Vovô joga no dia 19, um sábado, diante do Campinense-PB, às 17h45min, no estádio Amigão, em Campina Grande.



