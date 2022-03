Dentinho, do Ceará, lamenta invasão russa à Ucrânia: "Eles não merecem isso"

Nono reforço do Ceará para a temporada 2022, o atacante Dentinho foi oficialmente apresentado pelo Alvinegro de Porangabuçu na tarde desta segunda-feira, 7, no Centro de Treinamento do Vovô em Porangabuçu. Durante a entrevista coletiva, o jogador de 33 anos, que atuou no futebol ucraniano por dez temporadas, falou sobre as raízes que criou no país e lamentou a invasão russa à Ucrânia.

"É uma situação muito difícil. Não é fácil falar sobre isso. Tenho muitos amigos lá, criei raízes no país, já que vivi lá por dez anos. Não é facil o que tá acontecendo, espero que isso passe rápido. Estou vendo o povo ucraniano sofrendo muito e eles não merecem isso. Coloco isso nas mãos de Deus e torço para que eles saiam fortes dessa maldade que estão fazendo com eles", disse o novo camisa 31 alvinegro.

Revelado pelo Corinthians, Dentinho se transferiu para o futebol ucraniano em 2011, quando foi atuar pelo Shakhtar Donetsk-UCR. Lá, o novo atacante alvinegro disputou 197 jogos, sendo 72 como titular, e marcou 29 gols, além de conquistar 15 títulos pelo time do leste europeu.

