Victor Luis destaca união entre jogadores e torcida: "Faz o Ceará crescer"

Mais de 16 mil torcedores estiveram presentes na Arena Castelão para apoiar o Ceará no duelo contra o CSA pela Copa do Nordeste, vencido pelo Vovô por 2 a 0

Autor do primeiro gol do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o CSA, na noite deste sábado, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, o lateral-esquerdo Victor Luis falou, ao final do confronto, que a união do grupo de jogadores e a atmosfera proporcionada pelos mais de 16 mil torcedores na arquibancada foram fatores importantes para o triunfo diante da equipe alagoana na Arena Castelão.

“A força de vontade da equipe e a atmosfera que teve nas arquibancadas, foram pontos importantíssimos que tivemos aqui para consolidar a nossa classificação. Temos que continuar com os pés no chão, ter muita humildade, para poder trabalhar cada dia mais forte, para seguir firme nessa competição que é tão difícil”, enfatizou.

Com a vitória, o Alvinegro de Porangabuçu garantiu de forma antecipada a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. No início da semana, porém, o elenco preto-e-branco foi alvo de críticas da torcida devido a eliminação precoce no Campeonato Cearense. Para Victor Luis, as cobranças são compreensíveis, mas ressaltou que a união entre torcida e clube é fundamental para o sucesso na temporada.

“O clima do grupo sempre foi muito positivo. A torcida tem essa cobrança, porque envolve muita paixão, mas nós também não ficamos satisfeitos quando somos derrotados, quando não fazemos uma boa partida. Mas essa atmosfera de companheirismo, tanto dentro do campo quanto fora, ajuda e faz o Ceará crescer”, destacou.