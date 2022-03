Ceará derrota o CSA por 2 a 0 e garante classificação antecipada na Copa do Nordeste

Com o triunfo diante do Azulão na noite desta quinta-feira, 5, o Vovô está garantido, com uma rodada de antecedência, nas quartas de final do certame regional

Sob o apoio dos torcedores presentes na Arena Castelão, o Ceará foi superior ao CSA e derrotou a equipe alagoana por 2 a 0 na noite deste sábado, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Com o triunfo, o Alvinegro de Porangabuçu manteve a liderança do Grupo B, com 15 pontos, e garantiu de forma antecipada a classificação para as quartas de final do certame regional.

Pelo Nordestão, o Vovô volta a campo somente no dia 19, um sábado, para enfrentar o Campinense-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba, pela última rodada da fase de grupos. Caso conquiste os três pontos, a equipe comandada por Tiago Nunes confirma a primeira colocação do Grupo B e chega para o mata-mata da competição — quartas e semifinais, realizadas em jogo único — com a vantagem de ter o mando de campo.

O jogo

O confronto começou eletrizante, com as duas equipes desempenhando bem as ideias táticas organizadas por seus respectivos treinadores. Como já é característico do trabalho de Tiago Nunes, o Vovô iniciou a partida em bloco alto, com diversos jogadores ocupando o campo de defesa do CSA, estratégia que tem como intuito gerar superioridade numérica nas ações ofensivas e defensivas para sufocar o adversário. O Azulão, por outro lado, explorava os espaços cedidos pelos avanços do Alvinegro de Porangabuçu para contra-atacar de forma rápida.

A dinâmica da partida, então, se estabeleceu com um Ceará agressivo, que atacava em busca do gol, mas pecava nas conclusões das jogadas, enquanto o CSA tentava surpreender em transições, principalmente pelo lado direito, ocupado por Nino Paraíba e Lima, espaço em que o clube alagoano construiu suas principais jogadas.

Equilibrado, o duelo passou a ser dominado com mais tranquilidade pelo Vovô a partir dos 35 minutos da etapa inicial, quando Victor Luis acertou um belo chute de fora da área — fundamento que tem sido explorado constantemente pelo lateral-esquerdo na atual temporada —, surpreendendo o goleiro Marcelo Carné e estufando as redes da Arena Castelão.

Mesmo com a vantagem no placar, o escrete preto-e-branco não diminuiu o ritmo ao retornar do intervalo. Eficiente nas trocas de passes, o Ceará passou a envolver o Azulão e encontrou espaços entre as linhas da defesa. Aos nove minutos, Vina infiltrou pelas costas dos zagueiros do clube alagoano, recebeu ótimo passe de Nino Paraíba e não desperdiçou, anotando o seu terceiro gol na temporada.

Com 2 a 0 no marcador, o jogo tornou-se unilateral, com domínio absoluto do Ceará, que poderia até ter ampliado a quantidade de gols caso houvesse mais capricho nas finalizações. A convincente vitória diante de um difícil adversário, vice-líder do Grupo A, eleva a moral e traz tranquilidade para a continuidade da temporada, principalmente pela fase decisiva que o Vovô terá pela frente no Nordestão.