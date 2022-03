Zagueiro Luiz Otávio presta homenagem para Eulino Oliveira, ex-presidente do Ceará

O ídolo e capitão do Ceará, Luiz Otávio jogará diante do CSA, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste, com o nome “Dr. Eulino” escrito no uniforme, em homenagem ao ex-presidente do Vovô, Eulino Oliveira, que faleceu na manhã desta sábado, 5, aos 84 anos, em decorrência de um acidente vascular cerebral (AVC). O médico fez história no clube de Porangabuçu pela conquista do tetracampeonato cearense em 1978.

Antes do início da partida, todos os jogadores se reuniram ao redor do meio campo para realizar um minuto de silêncio em respeito a Eulino Oliveira. O Vovô se manifestou através de uma nota de pesar, onde anunciou sete dias de luto.

"É com os mais profundos pesar e consternação que o Ceará Sporting Club vem, por meio desta, comunicar o falecimento de um dos mais emblemáticos dirigentes de sua história. José Eulino de Oliveira nos deixou no início deste sábado, 5/3"