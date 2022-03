Transmissão ao vivo de Ceará x CSA pelo Nordestão; ouça a narração

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Ceará volta a campo hoje, 5, para enfrentar o CSA-AL, logo mais, às 19h45min, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Em caso de vitória, o Vovô garante a classificação antecipada para as quartas de final do certame regional. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.



>> Veja as escalações de Ceará x CSA para o duelo válido pela Copa do Nordeste

Ouça a transmissão ao vivo no YouTube do O POVO:

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

