Morre Eulino Oliveira, presidente do tetracampeonato cearense do Ceará

O médico e ex-dirigente esportivo morreu aos 84 anos e marcou a história do Ceará Sporting Club com o tetracampeonato em 1978

José Eulino de Oliveira, um dos mais importantes presidentes da história do Ceará Sporting Club, morreu na manhã deste sábado, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC). O médico e ex-dirigente esportivo faleceu aos 84 anos e fez história no clube pela gestão marcada pelo tetracampeonato do Alvinegro em 1978.

"É com os mais profundos pesar e consternação que o Ceará Sporting Club vem, por meio desta, comunicar o falecimento de um dos mais emblemáticos dirigentes de sua história. José Eulino de Oliveira nos deixou no início deste sábado, 5/3", afirma trecho da nota divulgada pelo clube. O clube anunciou sete dias de luto.

Sobre o assunto Ceará encara o CSA no Castelão de olho em classificação antecipada na Copa do Nordeste

Ceará acerta a contratação do volante Rodrigo Lindoso, do Internacional

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Dr. Eulino está no rol dos grandes nomes da história do clube. Líder nato, aglutinador, nos momentos difíceis sempre pensou primeiro no clube. Ele era uma unanimidade dentro da instituição", relatou Pedro Mapurunga, diretor de cultura, biblioteca e documentação do Ceará.

O velório acontece a partir das 9 horas deste sábado, 5, na Funerária Paz Eterna, localizada na avenida Barão de Studart, 2780. A missa com o corpo presente será realizada às 15 horas, e o sepultamento está marcado para as 17 horas no Cemitério Parque da Paz, na avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 4454.

Tags