Ceará acerta contratação do volante Rodrigo Lindoso, do Internacional

O Ceará acertou a contratação de Rodrigo Lindoso, do Internacional, e somente detalhes separam a assinatura do contrato. O atleta de 32 anos chegará por empréstimo ao Vovô até o fim de 2022 e com parte do salário pago pelo Colorado.

A contratação de Rodrigo Lindoso foi uma movimentação antecipada pelo presidente Robinson de Castro, que deixou claro em entrevista coletiva concedida na última terça-feira, 1, que o clube estava no mercado da bola em busca de um jogador que atuasse como primeiro volante. No atual elenco, o Alvinegro de Porangabuçu conta com seis atletas para o setor, mas dois, que possuem status de titulares, estão entregues ao departamento médico: Richard e Fernando Sobral.

No Internacional desde 2019, Rodrigo Lindoso participou de 36 jogos na última temporada pelo Colorado, com dois gols e uma assistência. Neste recorte, a maior participação do volante foi na Série A do Campeonato Brasileiro, onde entrou em campo 26 vezes.

O contrato de Rodrigo Lindoso com o Internacional vai até o fim deste ano, ou seja, caso o Colorado não renove antes de cedê-lo por empréstimo ao Ceará, o jogador ficará livre no mercado para firmar um vínculo definitivo com qualquer outro clube na próxima temporada.

