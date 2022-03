Escalação: como Ceará e CSA-AL vão a campo pela Copa do Nordeste

Embalado pela classificação na Copa do Brasil, o Ceará volta a campo hoje, 5, para enfrentar o CSA-AL, logo mais, às 19h45min, na Arena Castelão, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Em caso de vitória, o Vovô garante a classificação antecipada para as quartas de final do certame regional. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Ceará

4-2-3-1: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Lucas Ribeiro e Richardson; Mendoza, Vina e Lima; Cléber. Técnico: Tiago Nunes.



CSA

4-3-3: Marcelo Carné; Cedric, Marcel, Werley e Ernandes; Geovane, Gabriel e Yann Rolin; Lucas Barcelos, Felipe Augusto e Rodrigo Rodrigues. Técnico: Mozart.



