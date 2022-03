Luiz Otávio pede união para superar turbulência e convoca torcida para jogo contra o CSA

Um dos líderes do elenco alvinegro, zagueiro pediu desculpas ao torcedor pela eliminação precoce no Cearense e cobrou time focado para encaminhar classificação na Copa do Nordeste. Vovô enfrenta equipe alagoana neste sábado, 5, no Castelão

Titular absoluto no sistema defensivo do Ceará e um dos líderes do elenco alvinegro, o zagueiro Luiz Otávio concedeu entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 4, no CT de Porangabuçu. Antes de responder as perguntas dos jornalistas, o camisa 13 fez um pronunciamento em que pediu desculpas pela eliminação precoce no Campeonato Cearense, cobrou união para superar momento de turbulência na termporada e convocou a torcida para o jogo diante do CSA-AL.

"Eu sempre soube que vim para fazer parte de algo muito maior do que eu, esse é o projeto do Ceará. Eu sei da responsabilidade que tenho. Infelizmente saímos precocemente do Cearense, quero pedir desculpas ao nosso torcedor por isso. Mas esse não é o momento de nos afastarmos, precisamos nos aproximar, esquecer o que ficou para trás e mirar nos que está por vir, temos muitos objetivos para conquistar. (...) Eu conheço muito bem essa torcida. Em vez de ter o estádio vazio no sábado, tenho certeza os torcedores vão pensar como eu e lotar as arquibancadas para nos apoiar, como sempre fazem. Vamos continuar lutando até o final por todas os campeonatos que temos para disputar", disse o capitão alvinegro.

Líder do Grupo B da Copa do Nordeste, com 12 pontos, o Vovô enfrenta a equipe alagoana neste sábado, 5, às 19h45min, na Arena Castelão, e, em caso de vitória, pode garantir a classificação antencipada às quartas de final da competição regional. Luiz Otávio destacou a importância de um resultado positivo para assegurar a vaga e afastar de vez momento delicado na temporada.

"Se tratando de uma partida que jogamos em casa, mesmo sendo contra um adversário difícil, temos que fazer de tudo para conquistar logo essa classificação. Isso envolve vários fatores, precisamos estar concentrados, focados, sabermos defender e atacar muito bem, essas são coisas que vão nos ajudar a ganhar. Tiago Nunes vai trabalhar isso neste período curto que ele tem para definir a equipe que vai a campo, mas tenho certeza que todos que vão ao jogo irão dar o seu melhor para conseguirmos a vitória.", disse o camisa 13.

