Em apenas nove partidas, Mendoza iguala número de gols marcados pelo Ceará em 2021

Vivendo o melhor momento com a camisa alvinegra, atacante colombiano marcou o primeiro gol do Vovô no confronto contra o São Raimundo-RR, válido pela primeira fase da Copa do Brasil

Um dos principais jogadores do Ceará neste início de temporada, o atacante Stiven Mendoza vive seu melhor momento com a camisa alvinegra. Com o gol marcado na vitória por 3 a 0 diante do São Raimundo-RR, na noite desta quarta-feira, 2, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o atleta balançou as redes pela quarta vez e igualou, em apenas nove partidas, o mesmo número de gols marcados pelo Vovô durante todo o ano de 2021.

O jogador colombiano sofreu com algumas lesões e teve desempenho abaixo do esperado em alguns jogos da temporada passada, quando chegou ao clube. Oscilante, foi alvo de críticas da torcida alvinegra. Em 43 partidas disputadas em 2021, Mendoza marcou quatro gols e deu seis assistências.

O desempenho do colombiano melhorou desde a chegada de Tiago Nunes, que considera o atleta peça importante no esquema e deu boa sequência para ele no time titular. Nesta temporada, foram quatro gols e uma assistência em nove partidas, sendo um dos tentos do camisa 10 marcado no Clássico-Rei diante do Fortaleza.

