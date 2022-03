Gerente executivo de comunicação deixa o Ceará

O jornalista Bruno Reis não faz mais parte do Ceará. Anunciado pelo Vovô em junho de 2019, o pernambucano chegou ao clube com a missão de reformular e profissionalizar os setores de comunicação. O momento em Porangabuçu é de reformulação interna após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Cearense para o Iguatu.

Além de Bruno Reis, outras três demissões foram confirmadas pelo Alvinegro na última segunda-feira, 27: o executivo de futebol Jorge Macedo, o preparador físico André Volpe e o auxiliar técnico Daniel Azambuja. O treinador Tiago Nunes permanece no clube e seguiu viagem com o elenco para Roraima, onde o Vovô encara o São Raimundo-RR pela primeira fase da Copa do Brasil, em jogo único e eliminatório — mas com a vantagem do empate para a equipe cearense.

Além do Ceará, Bruno Reis também trabalhou no CSA-AL, desempenhando a mesma função de gerente executivo de comunicação. Antes de ingressar no futebol, teve passagens pela Rádio Clube de Pernambuco e pelo Esporte Interativo. No último ano, foi escolhido o profissional da imprensa de comunicação do futebol nordestino pelos trabalhos realizados no Vovô.