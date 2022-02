Com o retorno de Lima, Ceará encara quase sete horas de viagem para estrear na Copa do Brasil

A eliminação precoce no Estadual, pelo menos para o elenco alvinegro, é página virada. Nesta segunda-feira, 28, o time se reapresentou, treinou e viajou para Boa Vista, onde vai enfrentar o São Raimundo-RR, quarta-feira, 2, pela Copa do Brasil.

O embarque, realizado no fim da tarde, foi marcado por protestos de torcedores no aeroporto. Já no avião, longe das cobranças, a delegação do Vovô terá que encarar quase sete horas de viagem até Roraima, com direito a parada em Brasília e espera de uma hora e 15 minutos para trocar de voo. A previsão é que o time chegue em Boa Vista nos primeiros minutos da terça-feira (por volta de 0h10min).

Horas depois, no turno da tarde, o Ceará terá a chance de treinar no estádio Canarinho, palco da partida contra o São Raimundo. Na primeira fase da Copa do Brasil, o time visitante joga pelo empate para garantir classificação. Neste caso, o Vovô só não pode ser derrotado pelo Pássaro Azul, que é obrigado pelo regulamento a vencer para seguir adiante. Não há possibilidade de disputa de pênaltis.

O técnico Tiago Nunes poderá contar com o retorno do meia-atacante Lima. Ele treinou com bola pela manhã em Porangabuçu e viajou com a equipe para Roraima, segundo informação do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN. Quem também pode estar na relação é o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, que também trabalhou com o restante do grupo normalmente.

A equipe que vai a campo no jogo de estreia pela Copa do Brasil será definida no treino de apronto, já em Boa Vista, nesta terça.



