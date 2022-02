Iguatu x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iguatu e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/02), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada no estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, e no NordesteFC, serviço de streaming pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com a vantagem do empate por ter vencido o confronto da ida por 2 a 1, o Ceará entra em campo para definir quem irá se classificar às semifinais do Campeonato Cearense de 2022. Para o Azulão avançar de fase, é preciso que os comandados do técnico Washington Luiz consigam construir um placar favorável de pelo menos um gol de diferença, cenário que levaria a disputa às cobranças de pênaltis.

Apesar do triunfo no primeiro encontro das equipes, o desempenho do Vovô deixou a desejar e causou insatisfação na torcida, que vaiou os jogadores após o apito final do árbitro. Assim como nos duelos contra o Sampaio Corrêa e Sport pelo Nordestão, o escrete preto-e-branco evidenciou, diante do Iguatu na última terça-feira, 22, uma característica que tem sido rotineira na atual temporada: um time organizado, que consegue se impor e criar diversas chances claras de ataque, mas ineficiente para concluí-las em gol. Para balançar as redes, foram necessárias duas cobranças de pênaltis, convertidas por Mendoza e Zé Roberto.

Iguatu x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao serviço pago de streaming



Campeonato Cearense 2022 - Iguatu x Ceará

Escalação provável

Iguatu

4-4-2: Léo; Ray, Uesles, Marcondi e Dodó; Talys, Bruno Ocara, Bruno Menezes e Romário; Patuta e Romário Becker. Técnico: Washington Luiz.

Ceará

4-3-2-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson e Marlon (Léo Rafael); Mendoza, Vina e Kelvyn (Erick); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Quando será Iguatu x Ceará



Hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/2), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Iguatu x Ceará

Estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará



