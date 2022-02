Internacional x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Internacional e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/02), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O novo reforço Fabricio Bustos apareceu no BID e pode fazer sua estreia frente ao Grêmio. Além disso, o ídolo Guiñazu fez visita ao CT do clube. O compatriota de Guiñazu, Fabian Bustos, que pode fazer sua primeira partida justamente em um Gre-Nal, se mostrou muito animado pela estreia, ainda em sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Colorado, no último dia 17. “Estou muito contente em chegar. Vinha treinando normalmente no Independiente. Estava um pouco ansioso em chegar e estou à disposição de Alexander (Medina) se precisar de mim. . Espero estar habilitado e fazer a estreia”, contou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do lado do Grêmio, o técnico Roger Machado, contratado neste mês de fevereiro para substituir Vagner Mancini, terá a missão de escalar uma equipe forte apesar dos desfalques. O meia Benítez e o atacante Ferreirinha não devem ficar à disposição para o clássico, já que continuam no Departamento Médico do clube. Por outro lado, Roger pode voltar a ter, à sua disposição, o lateral-esquerdo Nicolas e o centroavante Diego Souza, que ficaram de fora das últimas atividades da equipe. O ala apresentou um quadro de gastroenterite, enquanto o Diego tratava dores na coxa. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura



Campeonato Gaúcho 2022 - Internacional x Grêmio

Escalação provável

Internacional

Daniel; Fabricio Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Gabriel, Edenilson, Maurício (Johnny/Rodrigo Dourado), Taison e David; Wesley Moraes.

Grêmio

Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Bitello; Campaz, Rildo e Diego Souza (Diego Churín).

Quando será Internacional x Grêmio

Hoje, sábado, 26 de fevereiro (26/2), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Grêmio

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Tags